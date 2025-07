Negri vota Lucca: "Mi piace molto come vice-Lukaku, ma possono anche giocare insieme"

Marco Negri, ex attaccante del Bologna, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Beukema è uno dei prospetti migliori della Serie A, è un puntello molto importante per la migliore difesa d’Italia. L’olandese è affidabile, giovane, si adatta bene ai moduli e alle richieste di Conte, va a rendere ancora più competitiva la retroguardia azzurra. E’ molto aggressivo sull’uomo, cerca molte volte il contatto essendo prestante e sa avanzare palla al piede. Farà molto comodo al Napoli, che deve affrontare tante gare.

Il Bologna vuole 50 milioni per Ndoye? Credo che sia il gioco delle trattative in questo momento, ma sarebbe anche lui perfetto per il Napoli. Uno veloce come lui potrebbe essere ideale per i lanci di De Bruyne, spesso provoca ammonizioni varie nei difensori avversari. E’ cresciuto nella finalizzazione e con Conte sicuramente migliorerebbe anche dal punto di vista difensivo. Con Lucca e qualche altro acquisto il Napoli sarebbe completo per competere in Italia come in Champions League. A me piace molto Lucca, perché sarebbe funzionale al gioco di Conte. Può essere un vice-Lukaku e può giocare anche con lui negli assalti finali in alcune partite. E’ forte di testa, con Conte può migliorare. Nunez è uno strepitoso piano-B, potrebbe esaltare i tifosi ma se qualche volta Lukaku non fosse disponibile Lucca sarebbe più vicino al belga".