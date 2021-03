Adani svela: "Lassisi affrontò a muso duro Terim che non lo fece andare al Napoli"

Antonio Cassano e Daniele Adani, ex compagni del difensore Saliou Lassissi rispettivamente alla Roma e alla Fiorentina, hanno raccontato dei divertente aneddoti sul giocatore ivoriano durante la puntata odierna della Bobo Tv su Twitch.

Cassano: "Alla Roma io rompevo le scatole a tutti. Una volta feci arrabbiare Lassissi che mi tirò su di peso. Da quel momento gli dissi: 'Tu sarai il mio bodyguard'. Aveva una forza e una tecnica eccezionali, sembrava Thuram, anche se tatticamente era un po' anarchico".

Adani: "Io me lo ricordo alla Fiorentina. Mister Terim non lo faceva giocare, ma allo stesso tempo non lo fece neanche andare al Napoli durante il mercato. Un giorno così Lassissi andò da lui nello spogliatoio e gli disse: 'Tu sei l'imperatore, ma io a casa mia sono capo tribù. Da oggi voglio giocare sempre, sennò con me finisci male'. Che giocatore che era, non aveva tanta voglia di correre, ma aveva grandissime qualità".