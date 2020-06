Addio a Koulibaly? Giuntoli: "Ha un contratto lungo. Giusto chiedere tanto per il suo cartellino"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, è stato il protagonista della 12^ puntata de 'Il calciomercato che verrà' in onda su Sky Sport 24 (clicca qui per l'intervista integrale) il ds si è soffermato sulla possibili cessioni di Kalidou Koulibaly e Allan: "Koulibaly e Allan via? E' finito il loro ciclo a Napoli? Ancora è prematuro parlarne, la pandemia ha bloccato tutto. La volontà dei giocatori è importante, è chiaro. Parliamo di due giocatori importanti, noi siamo sereni.

Kalidou ora sotto i 100mln? La macchina d'epoca, il classico diciamo si fa fatica a pensare che il Coronavirus possa svalutarlo. E' un grande giocatore, ha un contratto lungo e la proprietà fa bene a chiedere tanto per il suo cartellino.