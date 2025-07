Orsi: "Non sono d’accordo sull’avere due portieri di livello, Meret migliore di Milinkovic-Savic"

L'ex portiere Nando Orsi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Meret? Sicuramente è molto soddisfatto del rinnovo, mi auguro non ricomincino le critiche nei suoi confronti. Meret finora è stato criticato tanto e ha le spalle abbastanza forti qualora arrivasse Milinkovic-Savic. Bisogna avere fiducia nel portiere dei due scudetti. Non sono d’accordo sull’avere due portieri di un certo livello. Se fossi allenatore, avrei un titolare e una riserva. Credo comunque che Meret sia migliore di Milinkovic-Savic.

Alex è uno dei migliori in Italia dopo Donnarumma che è un fenomeno. Meret è fortissimo, non viene valutato moltissimo dalla piazza, ma è straordinario. Ripeto, non sono d’accordo sulla concorrenza tra i portieri che non sono come gli altri giocatori. Il portiere deve avere anche la tranquillità di poter sbagliare e poi ripartire. Il Napoli al momento parte davanti alle altre. L’Inter non sta attraversando un momento facilissimo dopo il Mondiale per Club e le parole di Lautaro Martinez. La Juventus è in ricostruzione, così come il Milan. Il Napoli, invece, sta puntellando l’organico e parte davanti".