Bologna, Sartori: "Dal 10 luglio in poi avremo idee più chiare, scade clausola di Lucumi"

vedi letture

Arrivano con qualche ora di ritardo delle dichiarazioni di Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, dall'evento di inaugurazione del mercato estivo a Rimini. Il dirigente rossoblù ha parlato ai microfoni dell'emittente Ètv: "Tutti anno tutti avuto e hanno tuttora difficoltà diverse. È impossibile non avere difficoltà perché ci sono tanti problemi nella gestione di una campagna acquisti e cessioni. Perché c’è chi vuole andar via che magari noi vogliamo tenere, e poi c’è chi invece vuole andare via e chi invece noi vogliamo dar via, ma vuole restare. Per cui le difficoltà ci sono sempre. Quest’anno sono difficoltà legate più che altro alle richieste di squadre importanti per i nostri giocatori. La nostra difficoltà maggiore è andare a sostituirli perché costano di più di quello che noi prenderemmo qualora dovessimo vendere. Allora, siamo immobili, siamo fermi. Sembra non si lavori, ma lavoriamo e cerchiamo di avere idee giuste. Offerte shock però non ne sono arrivate.

Dobbiamo valutare tutto quello che offre il mercato. Fino al 10 di luglio c’è la clausola di Lucumí. Da quel momento in poi avremo le idee un po’ più chiare anche su di lui. In questo momento non mi sento di dire che resteremo così, perché se arriva l’offerta giusta… Ma deve arrivare, come l’anno scorso è arrivata per Calafiori, mentre per Zirkzee c’era la clausola. Secondo me, è giusto che il Bologna venda. Dobbiamo poi essere bravi a sostituire". Sui tempi del mercato, dice: "La volontà di tutti è dare all’allenatore una squadra già pronta. Ma nel calcio è un’utopia. Considerate che la squadra più forte, quella di due anni fa, il secondo anno di Thiago, è stata costruita con i pezzi migliori acquistati dal 25 agosto al 1° settembre… A volte conviene aspettare. Se riesci a dare prima i pezzi all'allenatore, poi, meglio".

Con esempi concreti: "Due anni fa noi siamo stati dietro a Christensen e Ndoye per un mese e mezzo poi li abbiamo presi a metà agosto. Saelemaekers l’avevamo chiesto a giugno e ci hanno detto di no. Invece poi il 25 agosto ci chiama il Milan per offrircelo".

Quanto spesso si sente Sartori con Italiano? "Ci sentiamo ma non così spesso come pensate. Quando c’è qualcosa di urgente mi chiama e viceversa. Non credo che abbia parlato con i nostri giocatori più chiacchierati. Condividiamo invece quelli con cui tratteremo in entrata più che in uscita".

Sartori torna anche sul metodo che ha messo a punto ai tempi dell'Atalanta e che prova a replicare oggi a Bologna: "L’Atalanta ha costruito le sue fortune sulle cessioni. Il comandamento numero uno era vendere per rinforzarsi. E abbiamo sempre venduto. A differenza di tutte le altre squadre, però, l’Atalanta ha una fortuna in più: vende i giocatori del settore giovanile per rinforzare la prima squadra. Questo in Italia non lo fa nessuno e all’estero in pochissimi. Forse solo l'AZ".