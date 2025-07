Dazn, Zille: "Osimhen prima o poi si deve sbloccare, ma non rinforzerei mai la Juve"

Federica Zille, giornalista di DAZN, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “In casa Inter ci sono molti conflitti, sono stato davvero sorpresa dalle parole di Lautaro Martinez: sia per la durezza che dal fatto che, anche se l’ha fatto fatto Marotta dopo, dall’aver messo davanti a tutti il nome di Calhanoglu. Anche se non è certo che nel mirino di Lautaro ci fosse solo Calhanoglu. Poteva esserci anche lo stesso Frattesi. Il Napoli, invece, sembra un’isola felice e, almeno per il momento, sembra che non abbia rivali.

Osimhen? Se fossi il Napoli non la darei alla Juventus, non rinforzerei una rivale. Ma prima o poi si dovrà sbloccare questa vicenda Osimhen per poi fiondarsi un attaccante di livello: da Lucca a Nunez. Non penso che il Mondiale per Club incida tanto su Inter e Juve, visto che questa competizione la vedo solo come un'appendice finale della stagione. Tudor sta pensando più alla prossima stagione che pensare al Mondiale per Club. La Juve ha un problema molto importante a livello difensivo, ha un atteggiamento troppo cauto e lo dovranno fare contro il Real: altrimenti, rischiano una brutta figura.

Nunez non ha rispettato al Liverpool le aspettative che c’erano quando è stato preso. Lucca, invece, non ha sicuramente la stessa storia di Nunez, ma i suoi gol all’Udinese li ha fatti sempre. Poi quando ha tolto il rigore a Thauvin, che sicuramente è stato un brutto gesto, ma ha dimostrato sia la sua personalità che la sua voglia di crescere. Lucca poi non toglierebbe luce a Lukaku, che ha sempre il bisogno di essere coccolato. Lang? Mi piace come alternativa a David Neres, spero che diventi più incisivo e meno fumoso. Il Milan ci ha provato per lui due anni fa: è un’ottima alternativa”.