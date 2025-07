Cassano: "Napoli e Roma uniche in Italia, con Gasp i giallorossi torneranno ai fasti di Spalletti"

L'ex attaccante giallorosso Antonio Cassano torna a parlare della Roma e lo fa con parole di grande apprezzamento per la scelta del club dei Friedkin di affidare la panchina a Gian Piero Gasperini. Intervenuto durante la trasmissione 'Viva El Futbol', l’ex Fantantonio ha sottolineato come, in un contesto passionale e carico di pressioni come quello della Capitale, servisse proprio un profilo come quello dell’ex tecnico dell’Atalanta, che ha scritto pagine importante con la squadra bergamasca:

“Per me Napoli e Roma, a livello di entusiasmo e pressione, sono uniche in Italia. La Roma, in questo momento qui, aveva bisogno di un allenatore come Gasperini. È uno che dopo i 9 anni a Bergamo era la scelta migliore che potesse fare la Roma, ti farà crescere, ti darà entusiasmo, ti farà crescere in Europa, ti darà tutto quello che gli ultimi 10-15 anni non ti hanno dato, dobbiamo tornare alla prima epoca di Spalletti. La Roma può fare veramente paura con Gasperini, l’unica cosa che chiedo alla gente è tempo e pazienza. Dico soltanto che devono avere pazienza e dategli conforto. Non so se vincerà lo scudetto, ma arrivare nelle prime quattro è probabile, poteva andare in qualsiasi altra squadra ma ha scelto lui di andare alla Roma”.