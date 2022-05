Addio di Insigne, il messaggio di Benitez: "E' sempre difficile per la gente locale fare bene"

"Lorenzo è stato per noi un giocatore importantissimo, perché era un ragazzo giovane locale".

In occasione di Napoli-Genoa, ultima gara casalinga di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra, sui maxischermi del Maradona ci saranno dei messaggi di ex azzurri per il capitano. Di seguito il messaggio dell'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez, pubblicato in anteprima da DAZN: "Lorenzo è stato per noi un giocatore importantissimo, perché era un ragazzo giovane locale ed è sempre difficile per la gente del posto fare bene. Questi giocatori che giocano per la strada possono fare delle cose diverse che nessuno si aspetta".