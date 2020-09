ADL: "Attaccavo Blatter-Platini, forse ci hanno mandato qualche arbitro... ma avevo torto? Ora dove sono?"

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro (qui), il presidente Aurelio De Laurentiis ha risposto anche ad una domanda di un tifoso sul campionato falso.

Presidente, in caso di campionato falsato può ritirare la squadra? "Sono stronzate queste, come uccidere la moglie se la trova a letto con un altro. Dobbiamo ragionare, senza le porte aperte e con meno impegni ravvicinati per evitare incidenti, anche quest'anno sarà falsato. Prima con le estrazioni a convenienza, con la compartecipazione di qualche persona compiacente, con calendari poco onesti, augurandoci sempre della buona fede ma l'italia al 95% è collusa ed io non mi meraviglierei di altro. Quest'anno è falsato, senza pubblico super-falsato, giocando 3 volte a settimane stra-strafalsato, con gli infortuni chi pagherà, l'Uefa? Organizziamo un pool di avvocati. Voi non lo ricordate: prima non ci pagavano gli infortuni, poi con l'Eca che ora ha Agnelli e di cui faccio parte, abbiamo ottenuto una piccola vittoria, ma uno deve iniziare. Quando io attaccavo Blatter, qualcuno diceva te la faranno pagare, lo stesso per Platini, pure Matarrese mi disse vedrai cosa combinerai, forse ci hanno mandato qualche arbitro che ci ha fatto perdere qualche partita, ma c'è la soddisfazione anche di dire le cose in libertà. Platini e Blatter ora dove stanno? Avevo torto?!"