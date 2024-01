ADL, che frecciata all'Inter: "C'è chi ha 900mln di debiti e chi vince lo Scudetto con +85mln"

In conferenza stampa al posto di Mazzarri in silenzio stampa per protesta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha attaccato anche i club indebitati

In conferenza stampa al posto di Mazzarri in silenzio per protesta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha attacato gli arbitri parlando di sistema da rifondare ma in un passaggio ha anche riservato una frecciatina all'Inter - ad oggi il club più indebitato d'Italia - parlando proprio dei debiti delle società di Serie A.

Che segnale dà il calcio italiano al mondo estero? Riyadh le ha ricordato Pechino?

"Io vorrei che fosse un bel gol promozionale nel mondo, però bisognerebbe cambiare la Lega, la Federazione, molte cose. Bisognerebbe spiegare ai politici che le squadre di calcio non sono delle sperperartici, delle ingorde idrovore che macinano denaro. Purtroppo, per una legge sbagliata, fatta dalla Melandri e che nessuno sta ancora cambiando, abbiamo delle realtà che sono indebitate per 900 milioni, un miliardo. E quindi sono guai. Il Napoli ha vinto uno scudetto e ha avuto un utile di 85 milioni, una riserva di 150 milioni a bilancio. Però forse io venendo dal mondo del cinema so fare i conti e riesco a considerare i vari fattori anche avendo davanti a me il gol positivo del successo. Poi è chiaro che, se fossi soltanto un tifoso, cosa che purtroppo sono diventato perché prima di calcio non sapevo nulla. Man mano io e la mia famiglia ci siamo appassionati: ho un nipote che gioca a calcio e che mi fa la radiocronaca delle partite. È bravo e ormai ci siamo tutti impossessati, siamo diventati tutti tifosi. Però quando diventi tifoso devi darti ogni tanto qualche schiaffo per risvegliarti, perché altrimenti ti fai prendere da un bellissimo gioco che deve rimanere sul piano dei numeri sempre a bilancio".