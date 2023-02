ADL compra casa a Napoli, dir. CdM: “Notizia straordinaria per un motivo”

"Avere una società che riesce a produrre risultati con i conti in ordine è una sorta di miracolo, noi da napoletani dobbiamo imparare da questa esperienza".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli , è intervenuto Enzo d'Errico , direttore del Corriere del Mezzogiorno : “ De Laurentiis si appresta a comprare casa a Napoli. Questa di oggi è una notizia particolarmente felice, che fa il paio con la straordinaria corsa della squadra in testa alla classifica. E’ una straordinaria notizia per un motivo, perché per la prima volta fa piazza pulita di tutte le chiacchiere alle quali De Laurentiis è stato sottoposto. De Laurentiis è stato un presidente dal carattere fumantino, oggi mi sembra molto più accorto nella comunicazione. Ma è soprattutto un imprenditore che ha fatto della SSCNapoli un’azienda esempio non solo per il mondo del calcio, ma dell’imprenditoria meridionale e nazionale. Quindi il fatto che decida di stabilire a Napoli il quartier generale della sua vita, ma soprattutto della sua attività, mi sembra una bella notizia per la città e il viatico per ulteriori avventure.

Napoli è diventata più forte anche della scaramanzia? E’ un tema che abbiamo giù sollevato nei giorni scorsi, questa è un’altra notizia positiva. Ho sempre predicato calma non per scaramanzia, ma perché credo che l’eccesso di entusiasmo possa generare a ricaduta effetti non positivi. Avere una società che riesce a produrre risultati con i conti in ordine è una sorta di miracolo, noi da napoletani dobbiamo imparare da questa esperienza. Forse la città ha finalmente un modello di imprenditoria e sviluppo al quale ispirarsi.

Sono scaramantico? No, credo che con 15 punti ci deve essere una sorta di suicidio collettivo per non portare a casa questo risultato, anche se mancano ancora 16 partite che nessuno ci regalerà. Questo vantaggio del Napoli, mai visto in precedenza, può favorire anche il cammino in Champions, una serie di porte si stanno schiudendo e dobbiamo guardare attraverso questi spiragli sperando che si aprono sempre di più”.