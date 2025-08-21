Brachino: "Il Napoli rimane la squadra da battere, ma il ko di Lukaku accorcia le distanze"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Claudio Brachino, giornalista: "Prima dell'infortunio di Lukaku, pensavo che il Napoli ai nastri di partenza dopo un'estate un po' strana fatta di un mercato privo di sogni, fosse nel prossimo campionato la vera protagonista con l'Inter. L'Inter che però ha vissuto un finale di stagione triste. Il Napoli invece viene da un viaggio fantastico e tutti i sogni di Conte e De Laurentiis sembravano realizzati.

Ora il Napoli non è che non sia più la squadra da battere, ma con l'infortunio di Lukaku qualcosa è cambiato. Ipotizziamo che starà fuori 4 mesi, il Napoli dovrà risolvere questo problema e i nomi che circolano non mi sembrano alla pari di Lukaku. Il Napoli resta uno squadrone, rinforzato in tutti i punti e con un grandissimo allenatore. C'è un problema, Lukaku, che bisognerà risolvere in poco tempo. Si tratterà di un'operazione al limite che ha senso fare solo se fatta bene, quindi non è detto che il Napoli compri l'alternativa se non convince nessuno. Il Napoli è l'unica squadra ad aver fatto un vero mercato, ha tenuto chi doveva tenere e si è rinforzato. Lucca è un giovane importante, De Bruyne è un grande campione e ai nastri di partenza il Napoli è la più forte italiana. In campo Europeo non so, ma in Italia è certamente la squadra più forte.

Gattuso mi piace, mi piaceva da giocatore, non è un grande allenatore come visione, ma come voglia, aggressività e spinta è grandissimo. E all'Italia questo serve in questo momento: serve far sentire il gruppo, un gruppo. Si andrà ai playoff e poi inizierà un viaggio complicato, ma vincere tutte le partite e fare tanti gol è l'obiettivo, poi si vedrà. Gattuso ha le caratteristiche giuste come coaching psicologico".