Maresca: "Mai chiesto di non arbitrare il Napoli, sono a disposizione"
TuttoNapoli.net
Mai chiesto di non arbitrare il Napoli, sono a disposizione". Musica e parole di Fabio Maresca, arbitro napoletano che nei mesi scorsi era finito al centro delle polemiche per una presunta richiesta, ora smentita, di non dirigere la squadra della sua città per evitare di subire pressioni. Il fischietto vomerese l'ha detto a Il Mattino, nel corso di un'intervista in cui si è soffermato anche sul suo ruolo in vista della prossima stagione: "Più di tutto è importante la proattività di noi arbitri e la collaborazione di giocatori e panchine per avere partite più godibili e un maggiore tempo effettivo di gioco".
Contribuisce a rasserenare poter comunicare allo stadio le decisioni dopo le revisioni VAR?
"È stato sperimentato al Mondiale per club. Le prime giornate di campionato ci diranno che tipo di impatto avrà nei nostri stadi. L'augurio è che tutto il processo sia fruibile al meglio per chi sta sugli spalti e chi a casa. Al Mondiale le spiegazioni erano tutte in inglese, da noi saranno in italiano e, nel mio caso, l'unico timore è che si senta troppo l'accento napoletano".
