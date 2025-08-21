Podcast Fedele: "Che confusione sul mercato! Ancora non capisco i 21,5mln per il portiere..."

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Enrico Fedele. Queste le sue parole:

Cosa manca all’Inter in questo momento?

“Solet è stato uno dei migliori difensori centrali della scorsa stagione, l’ho visto 5-6 volte e ha anche qualità nel passaggio. Riesce a venire in avanti, non so quale sia la tenuta mentale anche perché ha una pendenza extra-calcistica. La difesa dell’Inter è la stessa dello scorso anno? Mai come in questo momento Napoli e Inter si sono orientate verso l’arricchimento della rosa rispetto alla risoluzione dei difetti strutturali”.

Come va giudicato il mercato del Napoli?

“Il Napoli ha fatto la campagna acquisti più confusa della storia. Il Napoli lo scorso anno ha fallito nel girone di ritorno quando ha avuto 13 infortuni e ha fatto 13 punti sui 27 disponibili. È mancato un esterno in grado di fare 10-12 gol, il Napoli vince lo Scudetto per un girone d’andata strepitoso e un regalo dell’Inter nel girone di ritorno. Il Napoli non prende Ndoye per cinque milioni e ha deciso di prendere tutti giocatori che non hanno mai segnato in carriera. Il Napoli deve fare 70 gol, con l’arrivo di De Bruyne è obbligato a giocare con il rombo di centrocampo. Ha preso il sostituto di Anguissa? Sabato inizia il campionato, fino a ieri il Napoli voleva Diouf e oggi l’Inter lo ha preso in poche ore”.

Quale sarà il sostituto ideale di Lukaku per il Napoli?

“Il Napoli secondo me non prende Hojlund se deve mettere l’obbligo di riscatto. L’unico che può prendere è Dovbyk perché lo può prendere a poco, è l’unico giocatore papabile. Se si vanno a informare di Pinamonti che è una buona riserva, allora qual è il progetto del Napoli? Se non si fa l’obbligo di riscatto, Hojlund non ci viene. Vlahovic guadagna 12 milioni di euro all’anno, non facciamo il fantacalcio”.

Da dove nasce questa confusione del Napoli?

“De Bruyne è stato preso all’insaputa di Conte, De Laurentiis lo ha preso per dimostrare che era disposto a spendere. Ha speso 21,5 milioni di euro per un portiere, con tutto quello che serviva al Napoli che senso ha fare un investimento del genere? C’era l’accordo con Allegri e Conte sarebbe dovuto andare alla Juventus, poi si è deciso di proseguire insieme”.