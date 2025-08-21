Sassuolo, Grosso: "Napoli forte, ma siamo consapevoli della nostra qualità”

“L’urlo di Tardelli è in cima a tutto, è un’opera d’arte di sublime bellezza e gliel’ho detto quando l’ho conosciuto”. Eppure anche Fabio Grosso è famoso per un urlo liberatorio, anzi due, ai Mondiali del 2006: “Forse addirittura tre, ce n’è uno più nascosto con l’Australia - ricorda a Il Giornale -, quando Neill mi atterra in piena area di rigore all’ultimo minuto”.

Bei ricordi, oggi Grosso allena il Sassuolo che si appresta ad affrontare la Serie A: “Dopo una promozione ottenuta da favoriti, cosa tutt’altro che scontata. Però è il passo. Oggi ai miei giocatori chiedo quello che mi chiedono proprietà e dirigenza, di continua a sognare”. L’esordio sarà in salita, con il Napoli campione d’Italia: “È forte, ma siamo consapevoli della nostra qualità”.