ADL conferma Gaetano: "Non lo diamo in prestito, resta con noi. Ha numeri sensazionali"

Intervistato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis nell'ambito di un discorso sulla qualità della squadra ha confermato che Gianluca Gaetano verrà tenuto in rosa: "Io ne vorrei 10 di Mertens, Milik, Insigne e Allan, ma li potrei nominare tutti, sono tutti di livello, pure lo stesso Gaetano. Resterà con noi, non lo daremo in giro a nessuno, è uno che vi farà vedere dei numeri sensazionali nei prossimi anni".