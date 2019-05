ADL e il mercato: "Rinforzeremo le fasce di difesa, a centrocampo non sarà semplice. Sull'attacco..."

Il mercato, il futuro e il passato. Non si nasconde, Aurelio De Laurentiis, nella sua intervista per il Corriere dello Sport. Parla di tutto a 70 anni appena compiuti. Anche di mercato: "Abbiamo una gradualità di intervento: ci sono calciatori in organico di qualità e anche giovani, penso a Ounas, Verdi, Diawara, e ce ne sono altri in giro, e penso a Inglese e a Rog ma non solo loro, da valutare. Ma siamo consapevoli di dover intervenire, ad esempio in difesa, sulle fasce. A centrocampo non sarà semplice, in attacco abbiamo l'ira di Dio".