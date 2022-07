ADL frena per Simeone: "Mi piace, ma non giochiamo col 4-4-2! Vediamo che dice Spalletti..."

Tra i tanti temi affrontati da Aurelio De Laurentiis nell'intervista-fiume a Radio Kiss Kiss Napoli anche il possibile arrivo di Giovanni Simeone

Tra i tanti temi affrontati da Aurelio De Laurentiis nell'intervista-fiume a Radio Kiss Kiss Napoli anche il possibile arrivo di Giovanni Simeone, nome sul quale il presidente frena: "Mi piace molto. Bisogna vedere che cosa ne pensa Spalletti perché è un bravissimo attaccante, forse si complementarizza meno di Petagna con Osimhen perché forse è più simile a Osimhen. Noi non dobbiamo giocare col 4-4-2 con due punte. I calciatori non devono offendersi se a un certo punto vengono sostituiti. Una partita dura 90', se abbiamo portato sul tavolo i cinque cambi è perché questi cinque cambi devono essere utilizzabili nel modo più corretto. Se uno viene sostituito nel secondo tempo non deve sentirsi menomato. E' l'allenatore che deve sapere come armonizzare, gestire e ottimizzare tutti i calciatori contro quella specifica squadra".