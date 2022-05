ADL: "Godiamoci il terzo posto, è stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo ha parlato anche della stagione che sta per concludersi

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo ha parlato anche della stagione che sta per concludersi: "Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E' stato il campionato più cazzuto degli ultimi vent'anni.Mi fate sempre molto divertire perché vi volete vestire sempre con i panni dell'imprenditore o dell'allenatore. L'allenatore è un dipendente di grandissima carica. Non l'ho preso qui per fare 'Bubusettete' ma l'ho preso perché è il signor Spalletti. Gli ho fatto un contratto di due anni più un altro con opzione a mio favore. Il Napoli ha 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale ed è difficile interagire con tutti".