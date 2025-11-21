ADL, il legale rivela: "Questa la sua reazione dopo il rinvio a giudizio"

vedi letture

Fabio Fulgeri, avvocato nel pool difensivo del Napoli per il caso Osimhen e Manolas, ha parlato a Radio Crc dopo il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’indagine sulle presunte irregolarità legate ad alcune operazioni di mercato del club. Le accuse riguardano l’ipotesi di falso in bilancio.

"De Laurentiis è sereno. Ha consapevolezza della sua posizione Il Presidente De Laurentiis l’ha presa serenamente poiché il rinvio a giudizio rientrava tra le possibilità del processo. Molti potrebbero pensare che il Presidente del Napoli sia colpevole, ma nessuno è stato condannato. Il processo deve ancora iniziare, ma siamo certi che la sua definizione sarà positiva".