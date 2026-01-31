Fiorentina, Vanoli a Dazn: "Serve equilibrio a centrocampo! Kean ha recuperato"

Nel pre-partita del match tra Napoli e Fiorentina, in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, è intervenuto a Dazn il tecnico dei viola, Paolo Vanoli.

Commisso - "Ciò che hanno fatto il figlio e la moglie è stato un gesto d’amore incredibile verso questa città, in una stagione difficile".

Kean - "La gestione di Kean è stata fatta bene. L’abbiamo recuperato per questa partita, per noi è importante e lo sappiamo, speriamo di averlo fino alla fine. Nonostante questo, comunque Piccoli l’ha sostituito bene, anche l’ultimo gol fatto in Coppa Italia è stato da attaccante vero".

L'equilibrio da ritrovare - "Dobbiamo avere equilibrio a centrocampo, penso che è un passo importante che dobbiamo fare. Abbiamo dimostrato ancora di essere un po' dietro".