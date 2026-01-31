"VergKvara", Toni punge: "Se fosse straniero, prime pagine e 90 milioni"

vedi letture

Luca Toni, ex calciatore e opinionista tv, ai microfoni di DAZN ha parlato di Antonio Vergara parlando ironicamente della considerazione che viene data ai talenti italiani: "VergKvara? Adesso quindi vale di più perché è straniero, adesso vale 50-60 milioni perché è straniero, sarà contento il presidente (ride, ndr).

Sono dell'idea che se qualche squadra italiana avesse comprato in questa sessione di mercato uno straniero che avesse fatto quello che ha fatto questo ragazzo, tutte le pagine dei giornali sarebbero per lui. Invece, vedo sì 'è bravo', ma se non c'erano tutti questi infortunati non veniva fuori neanche lui. È un peccato perché sono dell'idea che se si chiamava VergKvara e veniva da una squadra che non si sa chi, adesso dicevano 70, 80, 90 milioni. Questi ragazzi italiani, come anche Bartesaghi, devono avere la fortuna di trovarsi al posto giusto con l'allenatore che ci crede e ti butta dentro. Ragazzi, questo è forte oh! Uno lo vede e si chiede: 'Ma dov'era?'. Secondo me gli italiani hanno meno possibilità rispetto agli stranieri di essere buttati dentro".