Blocco mercato, Conte tuona: "Noi 240 mln in cassa, altre società indebitate!"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa post-Fiorentina e si è scagliato contro i vertici calcistici non solo per i troppi impegni in calendario - rispondendo sull'infortunio di Di Lorenzo - ma anche per il blocco del mercato inflitto al Napoli: "C'è solo da ringraziare i ragazzi che hanno fatto un tour de force, stanno facendo un qualcosa di straordinario e unico, non credo che ci sia un'altra squadra che ha avuto un'emergenza come la nostra. Per di più abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastica questa cosa: siamo l'unica squadra che ha 240 milioni in cassa, attivi. Ci sono società indebitate e noi abbiamo il mercato bloccato, questo è fantastico (ride, ndr). Però queste sono le regole e le accettiamo, che dobbiamo fare....

Invece di pensare alle nuove regole del calcio, al VAR, al fallo di mano, a giocare a Perth in Australia, a fare quattro partite in Arabia, bisognerebbe essere più intelligenti e pensare a tutelare questo bellissimo sport, tutelare chi è il vero artefice di questo sport: il calciatore. Non siamo né noi allenatori né i presidenti, ma è il calciatore. Bisognerebbe tutelarlo molto meglio secondo me. Scusate ma sono incazzato".