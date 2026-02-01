Gutierrez a Dazn: "Nuovo ruolo? Sempre pronto per giocare. La vittoria è per Di Lorenzo"

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli ed autore del secondo gol decisivo per la vittoria contro la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte ti ha chiesto di giocare a destra: "Devo essere sempre pronto per giocare, che sia a sinistra o a destra, sono sempre pronto per aiutare la squadra. Sono molto felice per il primo gol".

Hai abbracciato Conte, dopo l'infortunio di Di Lorenzo si è compattata ancora di più la squadra: "È soprattutto per lui questa vittoria perché è un grande capitano ed una grande persona. Questa vittoria oltre a tutti i tifosi va soprattutto per lui".