ADL, la frecciatina a Gattuso: "Tecnici urlano, ma squadra va preparata in settimana..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente Aurelio De Laurentiis nell'ambito della risposta su Napoli-Verona ha parlato anche delle urla degli allenatori nel periodo Covid per una velata critica evidentemente anche a Gattuso.

Presidente, cosa è accaduto la sera di Napoli-Verona che ha portato alla mancata Champions? A qualcosa da rimproversi o da rimproverare a qualcuno? "Rimproverare altri è la strada più corta, puoi aggiustare i cocci ma se li riaggiusti si rivedono sempre. E' stato un anno e mezzo improprio, tra Covid e senza il tifo allo stadio, le gare sembrano giocate in un acquario. La presenza fonica delle voci degli allenatori sembrano stordenti, ma la squadra deve trovare da sola la sua miglior rappresentazione del gioco dopo essere stata preparata in settimana. In ogni gara non solo del Napoli, invece, c'era questa situazione irreale dove le voci dei tecnici impetuosamente diventavano protagoniste. Quando c'è il tifo questo non accade, se non a gesti degli allenatori, tant'è che ad ogni fallo un tecnico chiama a se il giocatore vicino per dargli indicazioni, ma senza pubblico c'è libertà di condurre dalla panchina. Rimproverarmi qualcosa no, è stato un campionato secondo me falsato, per tutti, poi la dietrologie ti può portare a cattivi pensieri ma io none faccio, non è mia abitudine. Il fatto dell'ultima partita, una grande delusione, io sono andato negli spogliatoi per suonare la gran cassa all'intervallo, mi ha fatto piacere vedere il gol fatto, ma non mi ha fatto piacere vedere il pareggio. Tu arrivi alla fine di un campionato così negativo e complesso sulla tensione nervosa, giochi sul filo di lana un secondo, terzo o quinto, dove anche il risultato degli altri conta, dove sei stato già bastonato più volte durante l'anno in partite dove si meritava di più come resa, non che non ti hanno concesso, poi c'è l'episodio del Cagliari che già ci aveva creato patemi d'animo. Io non ho nulla da recriminare, è stato un anno e mezzo falsato, facendo un assist solo agli Europei. Ancora oggi stiamo stabilendo di partire dal 22 di agosto, anzi dal 20, senza sapere se avremo negli stadi il pubblico. Io vorrei tanto che alcuni miei colleghi dicessero che ho ragione, unire più squadre per non partire e farci sentire".