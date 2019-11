ADL sta con Ancelotti: "Sono i giocatori a dover dimostrare ed essere motivati non solo in Champions"

Aurelio De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro, nonostante Carlo Ancelotti non fosse d'accordo con lui. Tra i due, però, non ci sono grosse divergenze, come racconta il patron a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è un grande allenatore e non ho nessun motivo per pretendere più di quanto ha fatto. Il problema è nel lavoro del gruppo che si deve amalgamare. Devono trovare le giuste motivazioni non solo quando si gioca con Liverpool e Salisburgo, devono dimostrare di valere il prezzo maturato con noi o con altre squadre".