ADL: "Stadi al 25% una fregnaccia. Apriamo al 100% a chi ha il passaporto vaccinale"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, parla così della riapertura degli stadi ai tifosi: "Sto andando a Milano per una riunione molto importante perché il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano".