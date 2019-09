ADL sul Liverpool: "Serve squadra arrabbiatissima, non vorrei che la vittoria in amichevole li rendesse tranquilli"

Intervistato da Sky Sport, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato della sfida di martedì col Liverpool: "Champions? Abbiamo battuto i Reds in amichevole con ampio margine, ma non vorrei che potesse dare ai nostri una certa tranquillità. I nostri devono entrare in campo arrabbiatissimi, concentratissimi, come se si giocassero la partita dell’anno. Perché ogni partita deve essere la partita dell’anno, solo così si raggiungono obiettivi".