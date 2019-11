ADL sull'infortunio di Malcuit: "Non andremo sul mercato, siamo coperti! Ma se ci sono occasioni..."

Aurelio De Laurentiis annuncia che non ci saranno acquisti, facendo oggi le valutazioni, per quanto riguarda la fascia destra di difesa, che per tutta la stagione sarà orfana dell'infortunato Malcuit. Il presidente azzurro si è così espresso a Radio Kiss Kiss Napoli.

Andrete sul mercato per il terzino destro? "Siamo a posto, abbiamo anche Hysaj su quella fascia, abbiamo Di Lorenzo e Maksimovic che a volte ha giocato lì. Non c'è bisogno di andare sul mercato. Poi il mercato si fa anche quando ti capitano delle occasioni che non puoi perdere. Il mercato è un mondo in itinere. Ci possono essere dei giovani da far entrare in gruppo per tenerli al meglio dopo il ritiro estivo".