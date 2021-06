ADL sulla Salernitana: "Cessione andava preparata già mentre lottava per la A. Io a Bari..."

Nella conferenza stampa odierna, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del caso Salernitana con le difficoltà nella cessione e la multiproprietà vietata in Serie A: "Guardi è diffcile dare un giudizio, schierandosi da una parte o dall'altra. Certo è che se in società non posso avere una seconda squadra, nel momento in cui sto lottando per la Serie A, devo avere già le carte in ordine per una cessione. La stessa cosa forse per il Bari di mio figlio, io mi sono tirato fuori, ma se va in A c'è la diatriba sul grado di parentela. Che tu possa però mantenere un 10-20% di quote è tutto da vedere se è possibile o meno. Di ricorsi al tar o in Europa non ce ne sono stati, non c'è una giurisprudenza consolidata e bisognava sedersi molto prima, non un mese fa".