ADL vuole ancora omaggiare Maradona: "Il 20 incontro alla Farnesina per Napoli-Argentina!"

Diego Armando Maradona va omaggiato ogni anno. Come? Le idee non mancano. E le svela Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine della presentazione del libro di Valter De Maggio 'I grandi calciatori': "Il 20 abbiamo un incontro alla Farnesina con Di Maio, che sarà in contatto col ministro argentino, per mettere in calendario questa partitissima che dovrebbe essere il primo anno di una celebrazione maradoniana che si dovrebbe ripetere ogni anno. Il primo anno Napoli-Argentina, il secondo anno vedremo qualche squadra sudamericana. Stiamo provando ad organizzare. Ma il campionato finisce il 22 maggio, il 23 c'è riposo, il 24 che è il mio compleanno vorrei fare questa cosa. Ma poi abbiamo la finale di Champions League, la finale d'Europa League e determinate date che vanno a finire nel periodo immediatamente successivo. Bisogna vedere come conciliare tutte queste date", le sue parole riportate da Teleclub Italia.