Ag. Buffon: "Meret talento assoluto, ne ho parlato con Nista e l'ho visto molto convinto"

Silvano Martina, ex portiere e ora agente di Gianluigi Buffon, si è soffermato su Alex Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha speso 25 milioni per prendere Meret, è stato un investimento calcolato. Se non fosse un talento assoluto non avrebbe speso tutti questi soldi per un portiere giovane. E' un estremo difensore di grandissima prospettiva. Quest'estate ne ho parlato con Nista e mi ha detto di essere convinto di essere di fronte ad un ragazzo che farà delle cose straordinarie".