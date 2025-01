Ag. Caprile: "Ha scelto Cagliari per giocare, gli mancava il campo. Su Conte..."

vedi letture

Il procuratore di Elia Caprile, Graziano Battistini è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Caprile a Cagliari? Scelta professionale dettata dall’esigenza di provare a giocare con continuità, e così ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso. Il suo desiderio focalizzante è giocare a Cagliari e provare a contribuire a raggiungere gli obiettivi del Cagliari, ha papà napoletano ed è stato benissimo qui, è andato via temporaneamente cercando un percorso che lo faccia crescere ancora di più.

Come si è trovato a lavorare con Conte? L’esperienza come quella di Elia di vivere uno spogliatoio di massimo livello è formante. Il Napoli ti fa crescere sotto qualsiasi punto di vista. Far parte di un ambiente del genere ti riempie, poi è chiaro che manca un po’ il campo e per questo abbiamo scelto il Cagliari. Certe situazioni le ho vissute sulla mia pelle da ex portiere e di conseguenza le tramuti in esperienza. Noi portieri siamo un po’ una setta”.