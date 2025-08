Morabito scettico: “Gutierrez non mi fa impazzire! Non capisco la scelta del Napoli…”

vedi letture

Su CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in”, è intervenuto l’agente Vincenzo Morabito. Di seguito le sue parole: “Gutiérrez? Scelta strana da parte del Napoli che a dir la verità non capisco. Gutierrez è un buon giocatore ma non mi fa impazzire.

Personalmente sarebbe stato meglio che il Napoli andasse su un esterno d’attacco offensivo, ma evidentemente Conte e De Laurentiis dopo la fumata nera su Ndoye hanno preferito fare una scelta diversa e oculata. Il mercato del Napoli è un intelligente. Il Napoli si guarda intorno e spende bene e in maniera intelligente, diversamente da come fece Giuntoli alla Juventus. Ve lo dico: ho la sensazione che arriverà un colpo importante in Italia nelle prossime 24 ore".