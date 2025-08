Il consiglio di Dossena: "Napoli, ora aspetta la fine del mercato per completare la rosa"

Andrea Dossena è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “In questo momento se fossi in Manna, dopo questa serie di operazioni già concluse sarei comodo sul divano aspettando la fine del mercato. Gutierrez è un giocatore pronto, ma che ha ancora margini di miglioramento.

Raspadori vedo come si atteggia in campo e con i compagni e sono convinto che sia un valore aggiunto nello spogliatoio. Mai sentito una parola fuori dalle righe da parte sua. Giocatore duttile che ogni allenatore vuole avere a disposizione. Ci hanno definito un campionato per vecchi, non possiamo definire De Bruyne anziano un calciatore di appena 34 anni. Spero però che in futuro possiamo fare anche degli investimenti su giocatori giovani, spero che quella sia la nuova direzione. Ma ci vogliono anche i De Bruyne ed i Lukaku che possono insegnare ai vari giocatori”.