Pres. Galatasaray: "Osimhen colpo da record, abbiamo calcolato tutto!"

vedi letture

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, ha incontrato la stampa e ha parlato di quello che per il calcio turco è davvero il colpo del secolo, l'arrivo a Istanbul di Victor Osimhen. "Abbiamo finalizzato il trasferimento di Victor Osimhen, il più grande trasferimento nella storia del calcio turco. Questi trasferimenti non sono solo una questione di numeri, miei cari amici. Sono uno dei passi verso la trasformazione del Galatasaray non solo nel più grande club sportivo della Turchia, ma anche nel più grande club sportivo del mondo. È la dimostrazione più importante che nulla può ostacolare il Galatasaray quando vuole. È una testimonianza della fiducia di Victor Osimhen, che ha creato un legame autentico con il Galatasaray e la gente del nostro Paese, e di Leroy Sane, che crede in noi e nei nostri obiettivi.

Abbiamo portato Osimhen al Galatasaray con un contratto quadriennale. Questo ha un costo e una modalità di pagamento. Nessuno dovrebbe pensare: "Questo trasferimento è stato fatto, vediamo come verrà pagato". Non esiste una cosa del genere. Prima di effettuare questo trasferimento, e durante la pianificazione, abbiamo fatto tutti i calcoli su come sarebbe stato pagato e su come sarebbero stati coperti i costi della squadra appena formata. Questo viene spesso trascurato: il Galatasaray ha accordi di sponsorizzazione e ricavi dal passato. Questo è certamente un problema. Tuttavia, il Galatasaray non è più al punto di partenza dell'anno scorso, né in termini di valore del marchio, né di abilità calcistica, né di sviluppo del progetto. Non ci siamo più. Il Galatasaray è andato avanti. Questo sviluppo continuerà".