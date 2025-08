Marchetti: "Milinkovic? Se il Napoli l'ha scelto c'è un solo motivo"

vedi letture

Federico Marchetti, ex portiere di Lazio e Genoa, ha parlato a Radio Marte: “Milinkovic Savic-Meret? Credo che Alex parta avanti. Ha una carriera che parla da sé, è il portiere degli ultimi due scudetti a Napoli e poi tra i pali è davvero strepitoso. Ha superato tante critiche e credo che la spunterà anche questa volta, è abituato a giocare sotto pressione. Milinkovic Savic è un portiere di grande affidabilità.

L’investimento è stato fatto perché ci sono tante partite da giocare e probabilmente Antonio Conte vuole avere a disposizione due portieri di livello e magari decidere anche in base all’avversario. Se sceglie Milinkovic è perché ha a disposizione un giocatore in più anche per il gioco coi piedi. Non credo possano essere frizioni nello spogliatoio, anche perché Conte non lo consentirebbe”.