Ag. Ciciretti svela: "Ecco perché è saltato il suo trasferimento all'Ascoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vincenzo Pisacane, procuratore sportivo tra gli altri di D’Ambrosio, Ciciretti e Tutino: "Ciciretti? Si allena con il Napoli quindi ed è stato stato felice della vittoria in Champions: certe partite anche chi nom fa il calciatore vorrebbe giocarle e Ciciretti è estremamente felice dell’impresa del Napoli. A gennaio ci guarderemo intorno, valuteremo lo spazio che avrà avuto e poi decideremo. L’ultimo giorno di mercato? Ciciretti doveva andare all’Ascoli, era tutto fatto fino a 15 minuti dalla fine del mercato. Poi, il calciatore che l’Ascoli doveva vendere per far spazio a Ciciretti ha rifiutato la cessione e questo ha bloccato l’operazione".