Ag. Contini: "E' maturato, a Dimaro il preparatore l'ha scambiato per un cugino..."

Vincenzo Pisacane, agente di Nikita Contini, portiere ceduto dal Napoli in prestito alla Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nikita, come Palmiero, è un giocatore molto forte. In ritiro in prima squadra il preparatore dei portieri gli ha detto 'Mi sembri tuo cugino' per quanto è cresciuto col Siena, un giocatore diverso. Sono giovani che stanno venendo su bene".