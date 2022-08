Ag. Demme: “Sta bene a Napoli, ma alle stesse condizioni dell’anno scorso valuteremo altre proposte”

"Gattuso l’apprezza? Con il mister non ci ho parlato, ma con lui Diego giocava molto e quindi sicuramente ne apprezzava le caratteristiche”.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Busiello, agente di Diego Demme: “Sicuramente il Napoli è partito bene, un po’ come tutte le grandi. Parliamo di un campionato particolare, che ha 4 giornate con il mercato ancora aperto. Tante cose potranno ancora cambiare.

Il futuro di Demme? Non abbiamo avuto comunicazioni differenti da parte del Napoli, da quello che sappiamo Diego fa ancora parte del progetto. Come tutti i giocatori vorrebbe giocare di più, se le condizioni dovessero restare le stesse dello scorso anno non può essere un qualcosa di positivo per il ragazzo. Alle stesse condizioni di sicuro delle valutazioni da qui alla fine del mercato le farà. Il calciatore si trova benissimo a Napoli, ma ha voglia di essere al centro di un progetto e giocare di più.

Sono arrivate proposte? Sono arrivate diverse, sia dall’Italia che dall’estero. Sicuramente è più facile collocare una sistemazione per un giocatore come lui che può fare più ruoli.

Gattuso l’apprezza? Con il mister non ci ho parlato, ma con lui Diego giocava molto e quindi sicuramente ne apprezzava le caratteristiche”.