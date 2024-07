Ag. Di Lorenzo a Sky: "Quando decise di restare, ho finto di oppormi per capire se fosse sicuro"

vedi letture

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky Sport dopo la sua conferenza stampa di oggi nella quale ha spiegato tutto sul caso che si era aperto poche settimane fa relativo al futuro del suo assistito: "Giovanni ha deciso di rimanere perché negli ultimi due mesi abbiamo avuto la certezza che tutte le componenti.

Dal presidente all'allenatore, fino alla dirigenza, avessero la voglia assoluta di volerlo tenere e farlo partire come uomo simbolo del nuovo corso e del progetto di Antonio Conte. Avevo fatto presente negli ultimi mesi tutti i miei pensieri, le mie sensazioni e i miei incontri, parlando con il giocatore che si è preso giorni per riflettere. Poi ha deciso di rimanere, e ho fatto anche finta di essere contrario, per capire se fosse sicuro al 100% della sua scelta e non tornasse sui suoi passi. È stato così, era determinato e la vicenda si è conclusa".

Quanto è stato determinante l'arrivo di Antonio Conte?

"È stato fondamentale. Quando ci siamo incontrati gli ho spiegato i motivi che lo avevano quasi convinto ad andare via e l'allenatore si è allineato con noi per permettere la permanenza di Di Lorenzo".