Ag. Di Lorenzo e Politano: "Vogliono restare a vita nel Napoli!"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, di Politano, di Folorunsho, di Marianucci e di Francesco Pio Esposito tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano e Di Lorenzo a vita a Napoli? Non è una cavolata, hanno deciso e vogliono restare a Napoli a vita. Si trovano benissimo, Politano ha una compagna napoletana ed hanno comprato casa. Nella testa di questi due calciatori c’è solo il Napoli e sperano resti Conte. Politano? Un anno e mezzo fa, a gennaio, quando il Napoli andò a fare la Supercoppa io ero con De Laurentiis a cena da uno sceicco arabo che ci chiese Politano. L’offerta era di 8 mln l’anno per 3 anni e Politano disse no pur di restare a Napoli. Gli uomini si pesano sui soldi e Politano ha rinunciato a tanti soldi pur di restare a Napoli.

Folorunsho? E’ un giocatore molto forte, ma non tutte le ciambelle escono col buco. Iniziò il ritiro col Napoli con qualche problematica che non siamo riusciti a raddrizzare. Resta un giocatore forte e vedremo che dirà il mercato. Io sono un tifoso del Napoli più di quello che pensa la gente. Io sono il procuratore che sta sulle scatole ai tifosi del Napoli. Mi dispiace però che i tifosi abbiano una brutta impressione di me, ma resto un agente di calciatori e devo farlo nel miglior modo possibile".