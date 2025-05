Ultim'ora Osimhen, salta Giuntoli e sfuma la Juve: ora insiste con forza l'Al Hilal

L'addio di Cristiano Giuntoli, silurato dalla Juventus, può cambiare anche il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, che proprio l'ormai ex dg della Juventus portò a Napoli, era il grande obiettivo per quest'estate ma il cambio di dirigenza in casa bianconera porterà ad altri scenari per la sua cessione stavolta definitiva.

A riferirlo è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul suo canale. Ora sul nigeriano, che rientrerà dal prestito al Galatasaray ma che resta in uscita per la cifra della clausola rescissoria, resta forte l'Al Hilal che sta insistendo per ottenere l'ok del calciatore. La destinazione araba resta ad oggi quella più probabile.