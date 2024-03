Ag. Di Lorenzo, Mario Rui e Politano: "Hanno scelto di rimanere a vita a Napoli!"

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo è un giocatore sul quale tutti gli anni arrivano le grandi squadre, ma lui ha fatto una scelta: legarsi al Napoli a vita. Quindi dovrebbe essere solo un pensiero del presidente, ma per quanto riguarda il calciatore il capitolo mercato e il capitolo carriera è finito qui. Abbiamo fatto la scelta di restare per sempre al Napoli.

E' la stessa scelta fatta da Politano e Mario Rui. Sono tutti calciatori legati alla città e legati al Napoli, vogliono rimanere in questa piazza e onorarla fino alla fine. Poi alle volte le stagioni vanno bene e altre vanno male, ma questo non cambia la decisione presa da tutti e tre, quella di restare al Napoli".