Ag. Di Lorenzo: "United e altre big europee lo volevano, lui ha scelto di rinnovare col Napoli"

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di diversi azzurri: “Mario Rui ha recuperato dall’infortunio. Ha avuto un’infiammazione al ginocchio. Gattuso l’ha preservato nelle prime due gare proprio per ritrovarlo al 100 per cento dopo la sosta. Contro l’Atalanta sarà sicuramente a disposizione. Di Lorenzo ha ricevuto tante offerte prima del rinnovo. Lo United era interessato, ma anche altri big d’Europa hanno bussato alla porta del Napoli per lui”.