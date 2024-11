Ag. Dragusin: "In Italia a gennaio? E' felice al Tottenham, l'ultima parola spetterà al club"

"E' reduce da una grande partita contro il Manchester City, ora è concentrato sul prosieguo di stagione. Vuole far bene con il Tottenham". Pensieri e parole di Florin Manea, agente di Radu Drăgușin, che ha commentato a TuttoJuve anche le voci sull'accostamento del suo assistito alla Juventus.

"Lo apprendo dai giornali italiani, onestamente non ne so nulla - ha risposto -. Con la Juventus, per quel che mi riguarda, non ci sono stati contatti. L'ultima parola spetterà come sempre in questi casi al club di appartenenza, ma il ragazzo è felice qui al Tottenham".