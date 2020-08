Ag. Elmas: "Contento del rinnovo, non vede l'ora di ricominciare. Primo anno positivo"

George Gardi, agente del centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ha parlato del rinnovo firmato dal proprio assistito: "E' molto contento di questo prolungamento, come tutta la sua famiglia del resto. Non vede l'ora di proseguire questa avventura in azzurro. Speriamo che la prossima stagione possa essere importante per lui e per il club. Il giudizio per il primo anno in Italia è positivo, ha imparato tante cose".