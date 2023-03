Ag. Gabbiadini su Giuntoli: "Si aggiorna sempre, tra i migliori direttori d'Europa"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini.





Come sta vivendo Manolo Gabbiadini questa seconda giovinezza? " Logicamente è un periodo difficile considerando la situazione della Sampdoria. Lui sente questi colori sulla pelle, è voluto tornare in blucerchiato non a caso lasciando la Premier League. Non ha abbandonato la squadra in un periodo complicato. Spero possa centrare la salvezza, che passerà anche dalle sue prestazioni. Lui si sente partecipe e responsabile di questa risalita che è appena cominciata ".

Tra i dirigenti è incredibile il lavoro fatto da Cristiano Giuntoli

"Lo conosco dai tempi di Carpi. Cristiano è uno che si aggiorna sempre, conosce tanti giocatori e vive lo spogliatoio. Tra quelli della sua età è fra i migliori direttori d'Europa. È il compimento di un percorso fatto negli anni".

Hojlund è l'esempio dello scouting che funziona. Cosa ci dobbiamo aspettare da lui?

"Lo conosco dai tempi del Copenaghen, quando costava un milione. È destinato ad altissimi livelli e feci complimenti a suo tempo a Luca Percassi per il coraggio. Cosa che manca in Italia. Una volta c'erano i personaggi coraggiosi, penso a Gaucci che osava con gli acquisti, per fare un nome prese Bucchi dai dilettanti. In Italia in questo momento questo coraggio manca e se non ritorniamo ad averlo, investendo su questi ragazzi si fatica".