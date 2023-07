Ag. Gaetano: "Inarrivabile per il Bari, ha tante richieste in Serie A"

L'agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Rispetto alle dichiarazioni del direttore sportivo del Bari Ciro Polito, che in giornata ha smentito qualsivoglia interessamento per il suo assistito, l'agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Ho letto le parole del dirigente biancorosso Ciro Polito che in queste ore si è soffermato sul futuro di Gaetano, immagino volesse dire che il Bari ritiene inutile qualunque offerta perché il giocatore e' inarrivabile perché ha tante richieste in A. Rispetto il lavoro di tutti i dirigenti, tra l'altro stiamo parlando di Ciro che è anche un amico, ma era doveroso fare questa precisazione".

Le dichiarazioni di Polito.

La priorità è un portiere che vada a sostituire Elia Caprile, e il nome in auge è Brenno del Gremio, ma per il Bari si è fatto con insistenza anche il nome di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli campione d’Italia, che pare essere finito anche sul taccuino del Parma. Come però riporta tuttobari.com, il Ds biancorosso Ciro Polito, parlando a microfoni spenti a Sportitalia, si sarebbe lasciato a una serie affermazioni che non danno spazio ad interpretazioni: "Non siamo interessati a Gaetano, non lo prenderemo", le parole del direttore.