Italia, Spalletti: "Fiducioso per i Mondiali. Europeo? Colpa mia, caricai troppo i ragazzi"

Nel corso di una lunga intervista pubblicata dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti è tornato sull'eliminazione patita agli Europei contro la Svizzera: "Ho capito di aver caricato i ragazzi di troppe responsabilità, ho esagerato nella pressione. Li ho messi al cospetto, forse con troppa forza, della storia dei campioni e delle squadre che avevano portato gioia all’intero Paese. E così i giocatori hanno perso leggerezza. Ho sbagliato io, me ne sono assunto la responsabilità, per tutti".

Riusciremo ad andare ai Mondiali stavolta? I bambini nati dopo il 2014 non hanno mai visto la maglia azzurra alla World Cup...

"Siamo tutti consapevoli dell’importanza delle qualificazioni. Ci è capitato un girone con una nazionale forte come la Norvegia ma io ho fiducia nei miei ragazzi. Siamo una squadra forte e abbiamo voglia".

C’è un giocatore, nella storia del calcio, con il quale vorresti trovarti a cena, per parlare?

"Luca Vialli. Grande giocatore e grande persona. Basta vedere come ha affrontato il male. Ci ho giocato contro solo una volta, in un Sampdoria -Spezia. Era forte. Mi diede due brandate pesanti, ma poi mi aiutò subito a rialzarmi. Ecco, il suo modo di vivere, e di morire, ci aiuta a rialzarci, sempre".